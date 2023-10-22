أشرف على التنقيب في غزة.. فلسطينى يفوز بجائزة الآثاريين العرب في حماية التراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن جوائز المجلس لعام 2023 والتى تشمل جوائز المجلس العربي العينية وجوائز المجلس العربي ذات المردود المادي.

وأكد الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامي للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للريادة في حماية التراث الحضاري العربي فاز بها هذا العام الدكتور أحمد محمد البرش مدير الترميم والحماية بوزارة السياحة والآثار في فلسطين.

الدكتور أحمد محمد البرش حاصل على درجة دكتوراة الفلسفة في الهندسة المعمارية تخصص الحفاظ المستدام عل التراث الثقافي بتقدير امتياز من جامعة الأزهر 2023،

محكم معتمد فئة أولي في المنازعات الهندسية، محاضر غير متفرغ في الجامعات والكلية الفلسطينية في قطاع غزة، شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية خلال 2005 – 2023م ونشر العديد من الأبحاث العلمية في المؤتمرات والمجلات العلمية المحكمة حول الحفاظ المستدام على التراث المعماري.

أشرف على مشاريع هندسية منها مشروع حفظ المواقع الأثرية بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة الأولية 2018-2022 وبتمويل من المركز الثقافي البريطاني.

أشرف على توثيق وتسجيل التراث المعماري والعمراني في قطاع غزة خلال عامي 2015م حتى 2022، أشرف على أعمال الحفريات والتنقيب في قطاع غزة لأكثر من 10 سنوات، أشرف على العديد من مشاريع الترميم والصيانة في قطاع غزة، شارك في ترميم مقام الخضر وإعادة تأهيله كمكتبة أطفال، ترميم وإعادة تأهيل سبيل السلطان عبد الحميد في مدينة غزة، المشاركة في افتتاح متاحف قطاع غزة، عقد دورات تدريبية لترميم القطع الأثرية.