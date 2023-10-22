شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: لا يوجد أعشاب تعالج مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، إنه لا يوجد أعشاب تعالج مرض السكري​ وتابعت: من المعتقدات الخاطئة عن مرض السكري الأكثر شيوعًا بين الأفراد أنه يُوجد أعشاب لعلاجه.​

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وأضافت هيئة الدواء، أنه لا يوجد أعشاب سحرية تشفي من مرض السكري كما يدعي بعض المروجين لها، إذ يُمكن أن يفيد بعضها في زيادة حساسية الخلايا للأنسولين في السكري من النوع الثاني، لكن لا يُمكن لعشبة أو طعام، أو توابل أن تُشفي من هذا المرض.​

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