شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس تفتح معرض المنتجات المصرية بالجامعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض المنتجات المصرية بالجامعة، بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن والدكتورة دينا فاروق أبوزيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و مدير المركز الإعلامي للجامعة.

وتفقدت الدكتورة غادة فاروق المعرض، وأشادت بتنوع الشركات العارضة بين شركات غذائية ومثلجات ومستحضرات تجميل وعناية بالشعر والبشرة، لافتة إلى الدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة عين شمس من خلال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم الصناعات الوطنية وتحقيق انتشار اوسع للمنتج المصري الذى لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

كما أكدت دعمها لتكرار هذه المعارض الناجحة بمختلف أرجاء الجامعة ليستفيد أكبر عدد من طلاب كليات الجامعة ومنتسبيها.

جدير بالذكر، أن معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس من تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقدم تخفيضات قوية ويستمر فى استقبال رواده حتى 31 من أكتوبر الجارى بالحرم الرئيسى أمام كلية العلوم .