شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى المساعدات الجزائرية للشعب الفلسطينى نحو مطار العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أولى الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الجزائري محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مطار العريش لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

كانت الجزائر قد أعلنت، مساء أمس السبت، إرسال مساعدات إنسانية هامة وعاجلة إلى مطار العريش؛ متمثلة في مواد غذائية وطبية وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الجزائري.

وأشارت إلى أن هذه المساعدات العاجلة تؤكد التزامها بالتضامن اللا مشروط واللا محدود مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.