شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز خدمات المكتب الباباوى للمشروعات فى الكنيسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا فى خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.

ورأى قداسة البابا تواضروس الثانى، أنه من الضرورى دعم الاحتياجات المعيشية الأساسية وأن يجدوا مدارس جيدة لأطفالهم وخدمات صحية جيدة، ومن هذا المنظور، أنشأ قداسته المكتب البابوى للمشروعات فى عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة مجتمعنا.

ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة، ومع ذلك فإنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التى تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل، وكذلك الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المكتب البابوى للمشروعات يلعب منذ إنشائه عام 2013 دورًا كبيرًا فى دعم احتياجات المجتمع المصرىخلال السنوات الثمانى الماضية، نفذ المكتب مشاريع وبرامج مختلفة، وقام بتشجيع جميع الإيبارشيات والكنائس فى كل من المدن والقرى على تنفيذ مشاريعتعزز التعليم والصحة.

أهداف المكتب:

وتقوم أبرز أهداف المكتب الباباوى للمشروعات على بناء القدرات البشرية مع التركيز بشكل خاص على تحسين تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للجميع، ويشجع على إنشاء مرافق التعليم والرعاية الصحية، ويوفر التوجيه الفنى وبناء القدرات للشركاء لإدارتها وتشغيلها المستدام، وتعزيز القدرات المؤسسية للكنيسة فى القيادة والحوكمة، وتعزيز المنح الدراسية عن الكنيسة القبطية للحفاظ على التراث والهوية القبطية، وبناء شراكات ومبادرات تعاونية مع الجهات المحلية والعالمية والحكومية وغير الحكومية من أجل تقديم الدعم والخدمات للجميع.