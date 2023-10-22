أخبار مصر

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار الرئيس للشئون المالية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار الرئيس للشئون المالية والان مع تفاصيل الخبر

بوابة انتخابات الرئاسة المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسى القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب محمد الجالى

الأحد، 22 أكتوبر 2023 03:43 م

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق، متقدمًا بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد العظيم، الذي خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية الممتدة، داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

انسخ الرابط Short URL Copy

Trending Plus

الخليج 365 Trending

الأكثر قراءة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا