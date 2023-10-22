شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 19 كوبرى و6 أنفاق.. شاهد نسب تنفيذ محور الفشن ببنى سويف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع محور الفشن بمحافظة بنى سويف، والذى يعد أحد محاور التنمية بالمحافظة، حيث نشرت الوزارة صورا توضح تقدم أعمال التنفيذ، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع.

1. قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وكان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

2. وجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو مترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

3. يستهدف المحور تحقيق أهداف التنمية المختلفة بالمحافظة وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم حيث يتوسط محورى بنى سويف شمالا ومحور بنى مزار جنوبا.

4. يتضمن 25 عملا صناعيا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف، كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، بجانب 6 أنفاق).