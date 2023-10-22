شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من معبر رفح.. استمرار دخول المساعدات لأهالى غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مقطع فيديو يوثق استمرار دخول دفعات جديدة من المساعدات لأهالى غزة عبر معبر رفح.

وأفادت مصادر بمعبر رفح، بأن الشاحنات جاهزة وهى من بين نحو 200 شاحنة تتوقف على أبواب معبر رفح وصلت على مدار الأيام الماضية مقدمة من الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى وحياة كريمة ودول عربية وصديقة ومنظمات الإغاثة الأممية، وتم أمس تسليم 20 شحنة منها للهلال الأحمر الفلسطينى بمعبر رفح.

وعلى أبواب معبر رفح من الجانب المصرى، قام اليوم عدد من المتطوعين بالتحالف الوطنى وحياة كريمة بالعمل فى تجهيز شحنات أخرى تمهيدا لتحريكها تباعا وتصبح جاهزة لتنقل لغزة.