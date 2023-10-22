شكرا لقرائتكم خبر عن شريان حياة من مصر إلى غزة.. جهود القاهرة تُدخل 40 شاحنة خلال يومين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت الأحد قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة من معبر رفح البرى وتشمل 20 شاحنة تحتوى على الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية، وتعتبر ثانى دفعة إغاثية وهى من بين نحو 170 شاحنة تتوقف على أبواب معبر رفح، وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

والسبت تم تسليم 20 شحنة منها للهلال الأحمر الفلسطينى بمعبر رفح تحمل غالبيتها الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، والأغطية والملابس الشتوية.

ووصلت الشاحنات على مدار الأيام الماضية ومقدمة من الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى وحياة كريمة ودول عربية وصديقة ومنظمات الإغاثة الأممية.