شهود عيان: قصف إسرائيلى بالقرب من الحدود المصرية لم يؤثر على تدفق المساعدات

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القاهرة - سامية سيد - كشف شهود عيان اليوم أن قصف إسرائيلى وقع بالقرب من الحدود المصرية لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات.

يذكرأن، قال رمضان المطعني موفد قناة "القاهرة الإخبارية" بمطار العريش، إن السفير الهندي في مصر وصل إلى مطار العريش؛ لتفقد المساعدات الهندية التي وصلت إلى المطار، كما وصل اليوم عدد كبير من الطائرات تحمل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية على متنها.

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن الحركة اليوم في مطار العريش متزايدة بعض الشيء مع زيادة وصول المساعدات الإنسانية، موضحًا أن المساعدات التي يتعامل معها الهلال الأحمر المصري تتمثل في عدد كبير من الأجولة المعبأ بها كميات كبيرة من المواد الغذائية وكذلك الأغطية ووسائل التدفئة والعديد من المساعدات الطبية الأخرى.

وأشار إلى وصول طائرتين من قطر وطائرة هندية، ومن المقرر اليوم وصول طائرة تركية وأخرى جزائرية وأخرى من روسيا، والهلال الأحمر المصري يفرز هذه المساعدات التي تشمل العديد من المواد الأساسية التي يحتاجها أبناء الشعب الفلسطيني.

واستكمل: "الطائرات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية تحمل بعض المساعدات الطبية مثل الأدوية، وأكثر من 20 طائرة جاءت من دول مختلفة تحمل مساعدات متنوعة مثل المواد الغذائية والمواد الطبية والخيام".

وأردف: "المساعدات تشمل أرز ومكرونة وبعض المعلبات من المواد التي يسهل فتحها وأكلها لكي تسعف الوضع المتدهور هناك في غزة والنقص الشديد في كميات الطعام والشراب في غزة".