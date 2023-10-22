برلماني: السيسي وضع الحلول العاجلة لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أكد النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة القاهرة للسلام تضمنت الحلول العاجلة لإنهاء الصراع داخل منطقة الشرق الأوسط وأوضحت للعالم حجم معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال "حنفي"، في تصريحات صحفية اليوم: "ليت المجمتع الدولى بجميع دوله ومنظماته وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى أن يسارع ويتخذ جميع الإجراءات لتنفيذ رؤية الرئيس السيسي لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة وأدى إلى قتل الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطيين.

وأكد أن الرئيس السيسي عبر عن إرادة المصريين برفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء عندما أكد خلال كلمته بأن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنسانى للإجبار على التهجير وتجديد القاهرة الشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضى المصرية فى سيناء، كما كشف الرئيس السيسي الهدف من هذا المخطط وهو تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهدارًا لكفاح الشعب الفلسطينى، والشعوب العربية والإسلامية.

وأعرب البلماني عن ثقته في أن قمة القاهرة للسلام في مصر والتى شهدت مشاركة واسعة من قادة دول العالم والمسئولين العالميين البارزين والمؤسسات الدولية سيكون لها دورها فى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التى ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية موضحا أن تلك القمة وضعت القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامات المجتمع الدولي.