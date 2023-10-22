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تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب سوري بالمقطم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، استدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة عربية ملقاة في الشارع.

وقررت النيابة تشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد عثر الأهالي على جثمان الشاب في أحد الشوارع بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، وتم التحفظ عليها ونقلها لمشرحة زينهم.

وتبين العثور على جثة شاب سوري الجنسية، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من أية إصابات ظاهرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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