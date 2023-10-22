الإعدام بالرصاص من المسافة صفر.. حكاية جريمة الـ3 جثث في صحراء الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داخل مسكنه البدوي البسيط استضاف سائق يدعى "أحمد" ضيوفه الثلاثة لأخذ قسط من الراحة قبل استنئاف رحلتهم إلى محافظة كفر الشيخ مرورًا بالواحات لتتدفق أفكار الشر إلى عقله طمعًا في ثروة تاجر السيارات وأبيه.

مع انتهاء الضيوف من محطتهم بواحة الفرافرة القريبة من الواحات البحرية، أعد الثلاثة أمتعتهم للرحيل فما كان من مستضيفهم إلا أن عرض مرافقتهم بدعوى "خدوني في سكتكم" ليتبرع بقيادة السيارة الملاكي ملكهم تلك المركبة التي شهدت فصلا دمويًا.

في صحراء الواحات البحرية القاحلة انطلقت السيارة تشق طريقها حتى طلب قائدها التوقف "معلش هنزل.. علشان مزنوق" لينفذ خطته الشيطانية في ثوان معدودة على غرار أفلام هوليود ظنًا أن الكثبان الرميلة ستطمس معالم جريمته للأبد لكن العيون الساهرة كتبت نهاية مغايرة، ترى ماذا حدث على بعد مئات الكيلو مترات من الجيزة؟.

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كعادته كل يوم، خرج عم محسن -اسم مستعار- قاصدًا أرضه للاعتناء بمحصوله لتقع عيناه على سيارة متوقفة بعيدًا عن طريق الواحات الرئيس قبل أن ينصرف.

في اليوم التالي تكرر المشهد ولم يتبدل تصرف الفلاح لكن في اليوم الثالث تملكه الشك محدثًا نفسه "ايه العربية اللي مش بتتحرك من مكانها 3 أيام؟" ليبلغ شرطة النجدة.

داخل مكتبه بديوان المديرية تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من سيارة متوقفة على جانب الطريق.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وفرقة مباحث الواحات البحرية لتكشف المعاينة أن الضحايا الثلاث هم كل من (رامي 56 سنة) تاجر سيارات ووالده (إيهاب. ع.) ٨٨ سنة وشقيق زوجته يدعى (محمد.ر) عمره 95 سنة -أصل إقامتهم كفر الشيخ- قتلوا رميًا بالرصاص في حالة تعفن نتيجة مرور 3 أيام على الوفاة.

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شكل اللواء محمود أبو عمرة مدير قطاع الأمن العام فريق بحث رفيع المستوى لكشف لغز القضية. داخل الطابق العلوي بقسم الواحات قرأ عناصر الفريق الفاتحة قُبيل مناقشة خطة العمل تحت إشراف اللواء علاء فتحي نائب المدير.

"ايه اللي جاب الضحايا المكان دا؟" سؤال طرحه قائد فريق البحث وكله يقين بأن الإجابة ستتكشف معها ملابسات الجريمة اللغز لتبدأ مهمة البحث عن الجاني بفحص علاقات المجني عليهم وطبيعة تعاملاتهم التجارية وآخر مشاهدة لهم.

منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها العقيد محمد أبو زيد مفتش مباحث فرقة الواحات مسرح الجريمة حرص على معاينة جثامين الضحايا -رغم دخولها مرحلة التعفن- ليرصد آثار طلقات بالرأس والصدر يبدو معها أن الجاني أطلق الرصاص من المسافة صفر.

بخبرة السنوات وحنكة عُرفت عنه -كضابط بحث جنائي- عمد "أبوزيد" والرائد مصطفى فودة رئيس مباحث الواحات إلى جمع المعلومات عبر شبكة مصادره العنكبوتية وصولا إلى اختفاء حقيبة أموال كانت بسيارة المجني عليهم لتبدوا معها السرقة هي الدافع للقتل.

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رويدًا رويدًا بدت الصورة أكثر وضوحًا، ليضع اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بصمته مستندًا إلى حنكته ودهاءه الأمني موجها "المتهم مش غريب عن الضحايا ونقطة التحرك هي الفيصل".

جهود البحث والتحري كشفت المستور في جريمة الواحات. تبين أنه في أثناء توجه المجني عليهم لشراء سيارة مكثوا لدى صديق قديم يدعى "أحمد" سائق له معلومات جنائية مقيم الوادي الجديد.

تعرف الثلاثة على 3 آخرين مقيمين الوادى الجديد، عرضوا قطعة أثرية على المجنى عليهم استعدادًا لبيعها، ولدى علم المتهم بوجود مبالغ مالية صحبة المجنى عليهم، اختمر فى ذهنه سرقتهم.

استقل المتهم السيارة مع المجنى عليهم بدعوى توصيلهم وحال سيرهم بالطريق توقف بالسيارة وعقب نزوله أخرج طبنجة من طيات ملابسه فأمطرهم بالرصاص عبر نافذة الباب الخلفي فأودى بحياتهم واستولى منهم على 300 ألف جنيه وهواتفهم المحمولة.

هذا ليس كل شئ، كشفت تحريات العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن الجاني استمر في قيادته للسيارة وصولا إلى مكان العثور عليهم وتركهم بمكان العثور عليهم حتى التعفن.

مع اكتمال الصورة، انطلقت مأمورية استهدفت المتهم وتمكن العقيد محمد أبو زيد والرائد مصطفى فودة من ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ليقر بجريمته وأرشد عن السلاح المستخدم وأمكن ضبط تجار الآثار الثلاثة وبحيازتهم 3 قطع يشتبه فى أثريتها، طبنجة صوت، كمية من مخدر الهيروين.

أسبوع من العمل الشاق لم يذق خلاله عناصر فريق البحث طعم الراحة وصولا إلى الجاني ليسدل الستار عن الواقعة بعرض المتهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسه تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية.



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