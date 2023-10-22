أخبار مصر

6 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الإقليمي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص مركز العياط جنوب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري الإقليمي.

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وجه اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب بسرعة انتقال أقرب دورية أمنية. تبين بالفحص والمعاينة اختلال عجلة القيادة بيد سائق المركبة وانقلابها بالطريق.

أسفر الحادث عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج، وجنبت أوناش المرور حطام الحادث نهر الطريق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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