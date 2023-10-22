6 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الإقليمي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص مركز العياط جنوب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري الإقليمي.

وجه اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب بسرعة انتقال أقرب دورية أمنية. تبين بالفحص والمعاينة اختلال عجلة القيادة بيد سائق المركبة وانقلابها بالطريق.

أسفر الحادث عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج، وجنبت أوناش المرور حطام الحادث نهر الطريق.