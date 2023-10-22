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وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبلة منها 9 جديدة وآخر صيانة وتطويرًا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (10) مساجد يوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023م، منها (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (270) مسجدًا منها (200) مسجد جديد أو إحلال وتجديد، و(70) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

 

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. مسجد الصديق –نويبع

2. مسجد البحراوي - الميناء - نويبع

3. مسجد سرابيط الخادم – الرملة – أبو زنيمة

 

مديرية أوقاف بني سويف

4. مسجد التقوى – زرابي دير الحديد - الفشن

 

مديرية أوقاف البحيرة,

 

5. مسجد النور سعد حسين -  قرية الجنبيهي -  حوش عيسى

6. مسجد حسن الختام – الماكينة - دسونس– أبو حمص

 

مديرية أوقاف الفيوم

7. مسجد الرحمن الرحيم –الفراقصة– فانوس – طامية أول

8. مسجد الفتاح العليم – عتامنة  المزارعة – إطسا غرب 

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

 

مديرية أوقاف قنا

1. مسجد آل جبر – أبو دياب شرق – دشنا 

 

مديرية أوقاف الغربية

2. مسجد الغوانم - بنا أبو صير - سمنود - الغربية

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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