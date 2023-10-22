شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبلة منها 9 جديدة وآخر صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. مسجد الصديق –نويبع
2. مسجد البحراوي - الميناء - نويبع
3. مسجد سرابيط الخادم – الرملة – أبو زنيمة
مديرية أوقاف بني سويف
4. مسجد التقوى – زرابي دير الحديد - الفشن
مديرية أوقاف البحيرة,
5. مسجد النور سعد حسين - قرية الجنبيهي - حوش عيسى
6. مسجد حسن الختام – الماكينة - دسونس– أبو حمص
مديرية أوقاف الفيوم
7. مسجد الرحمن الرحيم –الفراقصة– فانوس – طامية أول
8. مسجد الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – إطسا غرب
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. مسجد آل جبر – أبو دياب شرق – دشنا
مديرية أوقاف الغربية
2. مسجد الغوانم - بنا أبو صير - سمنود - الغربية
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