شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبلة منها 9 جديدة وآخر صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (10) مساجد يوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023م، منها (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (270) مسجدًا منها (200) مسجد جديد أو إحلال وتجديد، و(70) مسجدًا صيانة وتطويرًا. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف جنوب سيناء 1. مسجد الصديق –نويبع 2. مسجد البحراوي - الميناء - نويبع 3. مسجد سرابيط الخادم – الرملة – أبو زنيمة مديرية أوقاف بني سويف 4. مسجد التقوى – زرابي دير الحديد - الفشن مديرية أوقاف البحيرة, 5. مسجد النور سعد حسين - قرية الجنبيهي - حوش عيسى 6. مسجد حسن الختام – الماكينة - دسونس– أبو حمص مديرية أوقاف الفيوم 7. مسجد الرحمن الرحيم –الفراقصة– فانوس – طامية أول 8. مسجد الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – إطسا غرب ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف قنا 1. مسجد آل جبر – أبو دياب شرق – دشنا مديرية أوقاف الغربية 2. مسجد الغوانم - بنا أبو صير - سمنود - الغربية

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