شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "قمة القاهرة للسلام" تعزيز لدور مصر التاريخى الداعم لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: قمة القاهرة للسلام.. تعزيز لدور مصر التاريخى الداعم لقضية فلسطين.. العالم يشيد بدور مصر القيادى الداعم للسلام فى الشرق الأوسط.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ4651 شخصا منهم 1873 طفلا

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قمة القاهرة للسلام.. تعزيز لدور مصر التاريخى الداعم لقضية فلسطين.. العالم يشيد بدور مصر القيادى الداعم للسلام فى الشرق الأوسط.. وإدخال المساعدات أهم المكاسب لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق قمة القاهرة للسلام.. تعزيز لدور مصر التاريخى الداعم لقضية فلسطين.. العالم يشيد بدور مصر القيادى الداعم للسلام فى الشرق الأوسط.. وإدخال المساعدات أهم المكاسب لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ4651 شخصا منهم 1873 طفلا.. والد الشهيد يوسف يروى لـ"الخليج 365" رحلة البحث عنه بين غرف الإنعاش وثلاجة الموتى: يوم القصف حضنى ونادى على أمه وإخوته وقال لهم حضن عائلى



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