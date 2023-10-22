شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم لـ"القاهرة الاخبارية": القيادة المصرية قادرة على التعامل مع مثل هذه التصرفات دون تهويل أو تهوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ إن مثل أحداث القصف الخطأ متوقعة في الظروف التي تقع في فلسطين، موضحًأ: يجب ألا تلهينا هذه الأحداث عن القضية الأهم وهي فلسطين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية : دعونا نركز على القضية على الفلسطينية لأنها قد تكون محاولة لإبعاد النظر عن القضية الأهم التي تتبناها مصر منذ فترة.

وتابع: نحن على ثقة من ان القيادة المصرية لديها القدرة على التعامل مع مثل هذه التصرفات واعتذار الجيش الاسرائيلى دليل على ان هناك خطأ قد ارتكب ومثل هذه الأخطاء واردة ، ولو كانت المباني والانفاق التي كانت موجودة منذ 10 سنوات موجودة الان كانت من الممكن ان تؤدى الاحتكاكات إلى حرب ، كانت مثل هذه الصواريخ والقذائف نزلت على عمارات قريبة من الحدود .

وأكمل : نعلم ان مصر أخلت الشريط الحدودى من السكان وجعلتها منطقة عازلة، مؤكدا انه لا يبرر للجيش الاسرائيلى ما حدث ولكن لدينا ثقة في ان القيادة السياسية لديها القدرة في التعامل مع مثل هذا الموقف هل هذا الموقف حدث من قبل ؟ حدث من قبل من قبل مصر وإسرائيل واعتقد أنه لا يجب أن يلهينا باى حال من الأحوال عن دعم فلسطين ، دعم فلسطين من المساعدات في الوصول إلى تهدئة أو هدنة دعم فلسطين فى الوصول إلى حل شامل .

وأكد أن مصر من اليوم الأول رغم كل المصاعب تقدم مساعدات طبية وكل الدعم السياسى والدبلوماسى وهذا الحدث لن يلفت الأنظار واعتذار الجيش الإسرائيلي دليل واضح أنه من الممكن ان يكون خطأ وهذا يحدث كثيرا من الجانبين فلا يجب التهويل مما حدث ولكن القنوات الرسمية قادرة على التعامل مع مثل هذه الحوادث دون أن تجرنا إلى أمور قد تكون صعبة.

وأشار إلى ان مصر دولة كبييرة والتحرش بها أو استفزازها ليس أمرا سهلا وكان لابد من الاعتذار بسرعة وهو ما تم ، مصر تمارس ضبط النفس ، مصر تسعى للسلام وتتمنى ان يسود السلام فلسطين والقيادة المصرية والجهات الرسمية قادرة على التعامل مع هذه الأمور دون تهويل أو تهوين ومثل هذه الأمور حدثت من الجانب المصرى أكثر من مرة ، والجانب المصرى من اول الازمة وصوتها الأعلى زهى التي فضحت الانتهاكات الإسرائيلية ضد غزة ، وادارت معركة دبلوماسية وسياسية أخرها قمة السلام وأوصلت للغرب حقيقة ما يحدث في فلسطين لانه للأسف الإسرائيليون يوصلون حقائق مزيف للغرب ، وبالتأكيد إسرائيل هي التي ستتواصل مع مصر بسبب هذا الحادث ، وعتقد أن مصر مصر قادرة على فرض إرادتها في فتح المعبر بأكبر عدد من الساعات وإدخال اكبر عدد من الشاحنات لأن أهل غزة محرومين من كل ذلك أما عن الحادث فنثق ان الإدارة المصرية قادرة على الرد ويجب ان لا يلهينا الامر عن قضية فلسطين ومصر رغبتها الواضحة في فرض إرادتها في فتح المعبر ثم الانتقال إلى الهدنة ثم الانتقال إلى مرحلة المباحثات للوصول وتحقيق السلام الشامل وحل الدولتين.