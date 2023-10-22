"القاهرة الإخبارية": قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة تشمل 40 شاحنة

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفي عبد الفتاح مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن قافلة المساعدات الثانية المقرر دخولها غدا لقطاع غزة تشمل 40 شاحنة، لافتا إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع بـ4 شاحنات ضمن قافلة المساعدات.

وأوضح "عبد الفتاح"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عبور المساعدات تكليل لجهد الدولة المصرية مؤخرا منذ اندلاع الأزمة، ومنظمات المجتمع المدني المصري والمتطوعين الشباب الذين يصلوا الليل بالنهار أمام معبر رفح رغم الصعوبات من أجل إيصال المساعدات بشكل متواصل وبشكل يحافظ على حياة الشعب والأشقاء في فلسطين.