فتح معبر رفح غدا ودخول 40 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - يفتح منفذ رفح البرى غداً لدخول مساعدات انسانية للقطاع ، وتجهيز عدد 40 شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر المنفذ.

وقال مصطفي عبد الفتاح مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة تشمل 40 شاحنة، لافتا إلى أن الهلال الأحمر المصري يدفع بـ4 شاحنات ضمن قافلة المساعدات.