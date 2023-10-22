شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: الجانب الإسرائيلي تأسف على الحادث غير المتعمد على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث العسكرى للجيش المصرى أنه خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة .

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