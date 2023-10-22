شكرا لقرائتكم خبر عن طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات اللحوم والسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع، ويتم بيع اللحوم الطازجة البلدية بسعر 240 جنيها واللحوم الطازجة السودانية والجيبوتية بسعر 220 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 160 جنيها للكيلو، كما يتم توفير جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة من 20 إلى 25%.

كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، لتعزيز المخزون الاستراتيجى حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق، ووصل أكثر من 6 آلاف رأس ماشية من دولة جيبوتي حتى الآن من الكميات المتعاقد عليها لطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية على مشاركة الغرفة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية لتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، بجانب أيضا توفير منتجات اللحوم والدواجن والبيض بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل وجود مخزون من السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة.

وأضاف أيمن العشري أن غرفة القاهرة التجارية لديها الحرص على المشاركة في المبادرات المجتمعية لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين مؤكدا أن مبادرة تخفيض الأسعار تساهم في تخفيف آثار التضخم التي تعاني منها غالبية دول العالم في ظل التعاون مع الحكومة في استمرار ضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة تتراوح من 15 الى 25% في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تأمين مخزون من السلع طوال الوقت وهو ما نجحت فيه الدولة طوال الفترة الماضية.

وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعاً في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو ، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و 35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و 45 جنيها ، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو السائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو والجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات وعبوة الجبنة 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيها والعبوة 250 جرام بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.

كما يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر يتراوح بين 25 و 27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو و المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 45 جنيها، والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه و مكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات والشاي 250جم بـ 44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلي 650 جم بـ 42 جنيه والـ 700جم بـ 48 جنيها و الـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى ويتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو ، واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها و اللحوم السودانية بـ 220 جنيه للكيلو و240 للحوم البلدية الحية.

على جانب آخر تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، أيضا طرح السلع الغذائية، وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.