وزير الصحة يتابع معدلات الأداء بمستشفى سوهاج التعليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

تابع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ سوهاج طارق الفقي، اليوم الأحد، سير العمل وتفقد والخدمات الطبية المقدمة لأهالي سوهاج والمحافظات المجاورة في مستشفى سوهاج التعليمي؛ حيث شدد على رفع كفاءة العمل.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير دوريًا لتفقد المنشآت الطبية بجميع محافظات؛ لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، بأن الوزير تفقد مباني المستشفى المختلفة التي تضم (الرئيسي، والإداري، والحضانات، الكلى، العيادات) بالإضافة إلى مدرسة التمريض وسكن طواقم التمريض.

وقال عبدالغفار، إن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة، الذي يقدم خدماته في تخصصات الجراحة، وجراحة المخ والأعصاب، والعصبية والنفسية، والعظام، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والباطنة، والجلدية، والأسنان، بالإضافة إلى خدمات المعامل والأشعة والصيدلة، وذلك بإجمالي 182 سريرًا داخليًا.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير اطلع على مؤشرات العمل ونسب تردد المواطنين على المستشفى والخدمات المقدمة لهم، مشيدًا بمعدلات الأداء، حيث يُجري المستشفى سنويًا 8900 عملية صغرى، و1600 عملية متوسطة، و700 عملية ذات مهارة، كما بلغ تردد المرضى سنويًا على العيادات الخارجية 205 آلاف مريض، و91 ألفًا و400 مريض على قسم الاستقبال، كما يجري المستشفى سنويًا أكثر من 5 آلاف حالة ولادة.

ونوه إلى أن الوزير شدد على رفع كفاءة العمل بمستشفى سوهاج التعليمي، لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأهالي سوهاج، كما حرص الوزير على التحدث مع المرضى ومرافقيهم، للوقوف على مستوى رضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها.

رافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.