شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد منطقة تل العقارب قبل وبعد التطوير وتحويلها لروضة السيدة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور للأقمار الصناعية لمنطقة تل العقارب بالسيدة زينب، بمحافظة القاهرة قبل وبعد أعمال التطوير، وتحويل المنطقة وتغيير اسمها ل "روضة السيدة"، ضمن مشروعات تطوير العشوائيات.

يأتى ذلك في إطار التكافل الاجتماعي من أجل إنهاء مشكلة العشوائيات الخطرة والتي كانت من أخطر المناطق العشوائية المهددة للحياة، حيث تم وضع التخطيط الأمثل والنموذج الراقي لتطوير المنطقة، وبما يتناسب مع الإطار العام لمنطقة السيدة زينب بإضافة الشكل الجمالي والطراز الإسلامي للعمارات.

وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع "روضة السيدة" بمحافظة القاهرة بتكلفة 330 مليون جنيه، لتوفير مسكن آمن لـ4080 نسمة، وتحتوي على 816 وحدة سكنية بإجمالي 16 عمارة، بالإضافة إلى 198 وحدة إدارية وتجارية.

وانطلقت أجهزة الدولة منذ عام 2014 فى رحلة ، كانت تعد دربا من دروب الخيال، نحو تنفيذ مشروعات قومية لتطوير العشوائيات بتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق هدف النهوض بحياة المواطن

ومن بين أبرز المناطق على ارض العاصمة التي كانت تقع في أحد أعرق وأعظم احياء القاهرة ولكنها عانت كثيرًا من العشوائية، منطقة تل العقارب، و جاءت كتابة شهادة ميلاد " روضة السيدة" التي تعد بحق نموذجًا يفتخر به كل مصرى.