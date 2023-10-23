شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: الجامعات التكنولوجية تُخرج دفعات قادرة على المنافسة محليا وعالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن شحاتة وزير العمل، إن الجامعات التكنولوجية نموذج حي لمؤسسات تعليمية تنتهج الأسلوب الحديث فى الدمج بين التعليم والتدريب في مختلف التخصصات والمجالات التي يحتاج إليها سوق العمل في مصر، فهي أكبر داعم لتوفير احتياجات أصحاب الأعمال من المهن المطلوبة حديثاً والمهارات اللازمة لها، من خلال منهج علمى قائم على استهداف تنمية المهارات والجدارات لدى الطالب لينطلق من الجامعة إلى المصنع مباشرة، وهو يجيد كافة المهارات اللازمة لمباشرة عمله .

وأشار شحاتة، إلى أنه بتخريج أول دفعات الجامعات التكنولوجية، هو بمثابة ميلاد تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، والتى تحققها الجامعات التكنولوجية التي نعتبرها بمثابة جسر العبور للمستقبل، والمنبع الرئيسي والمورد الأكيد لوظائف المستقبل التي يحمل العالم بأثره هم توفيرها، لأن هناك وظائف تكنولوجية مطلوبة وفقاً للتطورات التكنولوجية الحديثة، ستبحث عن عاملين .

وأكد أن الجامعات التكنولوجية، تحقق معادلة تتكامل فيها كل أهداف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف لتنمية مهارات الشباب، وربط التعليم والتدريب المهني بسوق العمل، في ظل الدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتلك الجامعات، وفق أعلى المعايير العالمية، لتوفير مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي في مصر، يتماشى مع سرعة التحول الرقمي والتكنولوجي في العالم، والذي يؤثر بطبيعة الحال في عالم العمل ويتأثر به.