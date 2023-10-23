شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين بعد توغل محدود فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، مقتل أحد جنوده، فى نشاط عملياتى داخل قطاع غزة، قرب كيبوتس "كيسوفيم". وأضاف الجيش- حسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية- أن ثلاثة جنود آخرين أُصِيبوا، جراء إطلاق قذيفة مضادة للدبابات عليهم. وأشار الجيش الإسرائيلى إلى أن جنوده كانوا فى عملية لتفكيك بنية تحتية للمقاومة الفلسطينية و"تطهير" المنطقة من مقاومين والعثور على مفقودين.

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