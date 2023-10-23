الوسواس القاتل.. شاب يتخلص من حياته بطريقة صادمة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدمت شاب يعاني من وسواس قهري على التخلص من حياته قفزا من شرفة مسكنه شمال محافظة الجيزة ليسقط جثة هامدة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعقور على جثة أسفل عقار نطاق قطاع الشمال.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ وعُثر على جثة "إبراهيم.م." يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من علو. وبينت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي أن المتوفى مريض نفسي وتخلص من حياته قفزا دون وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.