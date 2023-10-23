شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: توفير جرعة مجانية لمن يحصل على 4 جرعات من لقاح الأنفلونزا الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فاكسيرا عن توفير جرعة مجانية من لقاح الأنفلونزا الرباعى لمن يقوم بشراء 4 جرعات، مؤكدة أهمية الحصول على اللقاح بالتزامن مع بدء فصل الشتاء، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال ويحمى من مضاعفات الأنفلونزا.

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل:

- الأطفال خلال السنين الخمسة الأولى من العمر

- كبار السن ممن تزيد 6343340 أعمارهم عن 65 سنة

- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى

- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبته لجهاز المناعة و من خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.

- السيدات الحوامل، خاصة في الثلثين الثاني والثالث وحتى أسبوعين بعد الولادة

- العاملين بالمجال الصحي