شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال تقصف مُحيط مستشفى القدس في غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت مُحيط مستشفى القدس في غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أبشع المجازر في فلسطين، إذ استهدفت طائراتها مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الإثنين الماضي، مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الإسرائيلية.

وقد أسفرت الغارة الجوية على مستشفى المعمداني، عن قتل وإصابة مئات الفلسطينيين، إضافة إلى اندلاع حريق ضخم في أجزاء من المستشفى، وتدمير جزء كبير منه.