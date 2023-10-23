شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 23/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:34 ص
موعد صلاة الظهر 12:39 ص
موعد صلاة العصر 52: 3
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:35الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:39 ص
موعد صلاة الظهر 12:44
موعد صلاة العصر 3:55
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:30
موعد صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:47 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:22
وقت صلاة الظهر 12:27
موعد صلاة العصر 3:41 م
وقت صلاة المغرب 6:08 م
وقت صلاة العشاء 7:23 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 ص
موعد صلاة العصر 50: 3
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:30
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