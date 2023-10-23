شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء صوم الميلاد بالكنيسة الأرثوذكسية وأبرز الأطعمة الممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني لبدء صوم الميلاد في 25 نوفمبر الجاري، ويستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوما حتى عيد الميلاد 7 يناير 2024، حيث يمتنع الأقباط خلاله عن اللحوم ومنتجات الألبان، كما يتميز صوم الميلاد بعدد من الطقوس الخاصة به مثل سهرات كيهك والطقس المبهج في التسابيح.

ويعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية والتي يسمح فيها بتناول الأسماك كنوع من التخفيف إلى جانب الأطمعة النباتية.

واختارت الكنيسة السمك بالأخص لأنها ترى أنه من ذوات الدم البارد، ولأن السمكة كانت علامة عند المسيحيين قديما ليعرفوا بعضهم وما زالت علامة مجلس الكنائس حتى الآن، ولأن السمك رمز للحياة، وبحسب العقيدة المسيحية فهو طعام البركة حيث ذكر الكتاب المقدس معجزة الخمس خبزات وسمكتين.