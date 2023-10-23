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الكنيسة تعلن رحيل الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، وفاة نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز 90 عامًا قضى أكثر من نصفها في خدمة الكنيسة.

 

وُلِد الأنبا أثناسيوس في هولندا في شهر مايو 1933، وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 5 مايو 1974، ثم رُسِم برتبة خوري إبيسكوبس (أسقف مساعد) في 2 يونيو 1974، وسيم أسقفًا عامًّا في 19 يونيو 1994، ثم تم تجليسه أسقفًا للأقباط الفرنسيين في 13 يوليو 2013، ورُسِم مطرانًا لمرسيليا وطولون في 28 فبراير 2016.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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