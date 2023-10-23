شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن رحيل الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، وفاة نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز 90 عامًا قضى أكثر من نصفها في خدمة الكنيسة.

وُلِد الأنبا أثناسيوس في هولندا في شهر مايو 1933، وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 5 مايو 1974، ثم رُسِم برتبة خوري إبيسكوبس (أسقف مساعد) في 2 يونيو 1974، وسيم أسقفًا عامًّا في 19 يونيو 1994، ثم تم تجليسه أسقفًا للأقباط الفرنسيين في 13 يوليو 2013، ورُسِم مطرانًا لمرسيليا وطولون في 28 فبراير 2016.