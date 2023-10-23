شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن إنشاء 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط وزارة النقل لإنشاء 25 ميناء جاف ومركز لوجيستي، على مستوى الجمهورية، وينشر الخليج 365 خريطة الموانئ المقرر إنشائها وكذلك المناطق اللوجستية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ويضم المخطط إنشاء 10 ميناء جاف، و15 منطقة لوجستية باجمالى 25 ميناء. أماكن المناطق المخصصة للموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.. " السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف (كوم ابو راضي) - سوهاج الجديدة - قسطل - أرقين - كركر - أبو سمبل - الطور - السلوم - القنطرة شرق - رفح - العوجة - الحسنة - النقب - طابا - الطور - رأس سدر - بئر العبد ". تم افتتاح ميناء 6 أكتوبر الجاف، ووقعت وزارة النقل عقد تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان.

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