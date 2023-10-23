أمين عام مشارك بكنائس الشرق الأوسط يعزى البابا تواضروس فى وفاة مطران مرسيليا وطولون بفرنسا

القاهرة - سامية سيد - تقدم القس رفعت فكري سعيد الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلى بالعزاء لقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص التعزيات القلبية لرحيل المطران الجليل مثلث الرحمات نيافة الأنبا أثناسيوس مطران إيبارشية مرسيليا وطولون بفرنسا، طالبا تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة .

ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المطران الجليل مثلث الرحمات نيافة الأنبا أثناسيوس مطران إيبارشية مرسيليا وطولون بفرنسا، الذي توفى اليوم عن عمر مديد بلغ أكثر من 90 سنة، عاش منها ما يقرب من نصف قرن أبًا وراعيًا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قدم خلالها مثالًا يحتذى في التقوى ونقاوة القلب.

وذكر بيان الكنيسة لقد أحب الأنبا أثناسيوس الرب من كل قلبه وقدرته فكرس نفسه له، وسعى باحثًا عن طريق الكمال، واضعًا أمامه كلمات الوحي الإلهي: "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ" (رؤ 2: 10).

وتابع البيان: نثق أنه استراح من أتعاب الجسد وأنه يتهلل الآن في نياحٍ وراحةٍ في فردوس النعيم.

وقدم البابا تواضروس خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشيته وشعبها، ولكل أبنائه ومحبيه.