برلماني: القضية الفلسطينية لن تموت رغم وحشية الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب نور هاشم ، عضو مجلس الشيوخ، إن قمة القاهرة للسلام بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتعامل الجاد والعادل مع القضية الفلسطينية.

وأكد "هاشم" في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن مصر تثبت دائما أنها أولى الدول العربية التي تدافع عن القضية الفلسطينية تكون لها أولوية عاجلة على طاولة المجتمع الدولي لانهاء الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية والمجازر البشرية ضد الفلسطيين في قطاع غزة وتوصيل المساعدات الانسانية للفلسطينيين.

وأوضح أن الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، لازال يحصد في قتل ارواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني علي مرٱي ومسمع من المجتمع الدولي الذي غض الطرف عن كل هذا الجرائم المخالف لحقوق الإنسان.

وطالب من العالم كله والدول المحبة للسلام سرعة التدخل للتوصل الى حل الدولتين لتكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من يونيو عام 1967.