شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استعدادات وزارة الرى لموسم السيول فى كافة محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل استعدادات الوزارة لموسم السيول:
1- تم المرور على 117 مخر سيل بالوجه القبلى بأطوال إجمالية 318 كيلومتر للتأكد من جاهزية هذه المخرات لإستقبال مياه السيول .
2- إتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق أو أعمال ردم .
3- يقوم مركز التنبؤ التابع للوزارة بدور هام من خلال رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
4- تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالتزامن مع جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات مائية .
5- أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم الانتهاء من 1627 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب وبتكلفة 6.70 مليار جنيه .
6- تم إنشاء 268 عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 192 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.680مليار جنيه .
6- جارى إنشاء 70 عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 64 مليون متر مكعب وبتكلفة
1.330 مليار جنيه ، ومن المستهدف إنشاء 69 عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بتكلفة 4.61 مليار جنيه حتى عام 2024 .
7- فى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح تم إنشاء 1359 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 158 مليون متر مكعب وبتكلفة 5 مليار جنيه .
8- جارى إنشاء 20 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 9.50 مليون متر مكعب وبتكلفة 480 مليون جنيه .
9- من المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة 5.60 مليار جنيه .
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