شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأثنين مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD ،والذي سيتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية .

وتستمر الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للأسبوع الثاني مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.

على جانب آخر تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال الوقت في توفير كافة السلع الغذائية وكذلك أيضا تقليل تداول حلقات السلع والمنتجات من محافظة لأخرى للحد من الهدر، وأيضا الحد من ارتفاع تكاليف النقل، بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك، ومن ضمن خطة الوزارة وجهاز تنمية التجارة الداخلية إنشاء مراكز الغذاء الخضراء في مصر تتميز بمواصفات عالمية.