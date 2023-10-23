آكلُ لحمَ مغتصبي.. شعر المقاومة الفلسطينية سلاح فتاح في وجه الاحتلال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر :

صك الأديب الفلسطيني غسان كنفاني، مصطلح "أدب المقاومة" لشحذ الهمم والتعبير عن أوضاع فلسطين السياسية تحت الاحتلال.

وذلك بعدما أدرك أن القوى الناعمة من أهم الأسلحة الفتاكة للشعب الفلسطيني، لأنها بمنزلة صوت الشعب الحر حيث تحدَّى أدب المقاومة الاحتلال، وأصبح حلقة الوصل مع باقي شعوب العالم.

وحرص الشعراء والأدباء العرب على أن تتصدر القضية الفلسطينية أعمالهم الإبداعية، باعتبارها مصدرَ إلهامٍ لهم في مختلف الأزمان والعصور.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز إبداع الأدباء الفلسطينيين والعرب حول المقاومة الفلسطينية..

"غسان كنفاني"..

سأظل أُناضل لاسترجاع الوطن لأنّه حقي، وماضيّ ومستقبلي الوحيد؛ لأنّ لي فيه شجرة وغيمة، وظل وشمس تتوقد، وغيوم تمطر الخصب، وجذور تستعصي على القلع. حياتِي جَميعها كانَت سلسلةً من الرّفض، ولذلك استطعْتُ أن أعيش، لقد رَفضت المدرَسة، ورفَضْت الثّروة، ورفضْت الخضُوع، ورفضت القبول بالأشْياء..



"توفيق زياد"..

هنا باقون

كأننا عشرون مستحيل

فى اللد، والرملة، والجليل

هنا .. على صدوركم، باقون كالجدار

وفى حلوقكم

كقطعة الزجاج ، كالصبار

وفى عيونكم

زوبعة من نار

هنا .. على صدوركم ، باقون كالجدار

نجوع .. نعرى .. نتحدى

ننشد الأشعار

ونملأ الشوارع الغضاب بالمظاهرات

ونملأ السجون كبرياء

ونصنع الأطفال .. جيلا ثائرا .. وراء جيل

كأننا عشرون مستحيل

فى اللد، والرملة، والجليل

إنا هنا باقون

فلتشربوا البحرا

نحرس ظل التين والزيتون

ونزرع الأفكار، كالخمير فى العجين

برودة الجليد فى أعصابنا

وفى قلوبنا جهنم حمرا

إذا عطشنا نعصر الصخرا

ونأكل التراب إن جعنا .. ولا نرحل

وبالدم الزكى لا نبخل .. لا نبخل .. لا نبخل

هنا .. لنا ماض .. وحاضر .. ومستقبل

كأننا عشرون مستحيل

فى اللد، والرملة، والجليل

يا جذرنا الحى تشبث

واضربى فى القاع يا أصول

أفضل أن يراجع المضطهد الحساب

من قبل أن ينفتل الدولاب

لكل فعل رد فعل.

"سميح القاسم"..

قصيدة الجنود

قوموا اخرجوا من قَبْوِكم، يا أيها النيام

اليوم للأعراس

دُقّوا له الأجراس

و ارفعوا الأعلام

لاقُوه في حماس

لاقوه بالهتاف.. بالأفراح.. بالأغاني

هبّوا اصنعوا أعظم مهرجانِ

غَطُّوا المدى بأغصانِ الزيتون

و طيّروا الحمام

جاءكم السلام

يا مرحبا.. جاءكم السلام نحن على الحدود

نحن على الحدود.. لا ننام

أكُفُّنا لصيقةٌ على مقابض الحديد

عيوننا ساهرةٌ.. تجود في الظلام

قلوبنا تدق في انتظارهم..

أعدائها الغزاة

نحن تعلّمنا.. تعلّمنا..

أن نسلب الحياة

نحن على الحدود.. كالكلاب، كالقرصان

لا نعرف الهدوء.. لا ننام

فاستقبلوه.. استقبلوا السلام

عاش السلام.. عاش السلام

"محمود درويش"..

قصيدة بطاقة هوية

سجِّل

أنا عربي

ورقمُ بطاقتي خمسونَ ألفْ

وأطفالي ثمانيةٌ

وتاسعهُم.. سيأتي بعدَ صيفْ!

فهلْ تغضبْ؟

سجِّلْ

أنا عربي

وأعملُ مع رفاقِ الكدحِ في محجرْ

وأطفالي ثمانيةٌ

أسلُّ لهمْ رغيفَ الخبزِ،

والأثوابَ والدفترْ

من الصخرِ

ولا أتوسَّلُ الصدقاتِ من بابِكْ

ولا أصغرْ

أمامَ بلاطِ أعتابكْ

فهل تغضب؟

سجل

أنا عربي

أنا اسم بلا لقبِ

صَبورٌ في بلادٍ كلُّ ما فيها

يعيشُ بفَوْرةِ الغضبِ

جذوري

قبلَ ميلادِ الزمانِ رستْ

وقبلَ تفتّحِ الحقبِ

وقبلَ السّروِ والزيتونِ

.. وقبلَ ترعرعِ العشبِ

أبي.. من أسرةِ المحراثِ

لا من سادةٍ نُجُبِ

وجدّي كانَ فلاحاً

بلا حسبٍ.. ولا نسبِ!

يُعَلّمني شموخَ الشمسِ قبلَ قراءةِ الكتبِ

وبيتي’ كوخُ ناطورٍ

منَ الأعوادِ والقصبِ

فهل تُرضيكَ منزلتي؟

أنا اسم بلا لقبِ!

سجلْ

أنا عربي

ولونُ الشعرِ.. فحميٌّ

ولونُ العينِ.. بنيٌّ

وميزاتي:

على رأسي عقالٌ فوقَ كوفيّه

وكفّي صلبةٌ كالصخرِ...

تخمشُ من يلامسَها

وعنواني:

أنا من قريةٍ عزلاءَ منسيّهْ

شوارعُها بلا أسماء

وكلُّ رجالها في الحقلِ والمحجرْ

فهل تغضبْ؟

سجِّل!

أنا عربي

سلبتُ كرومَ أجدادي

وأرضاً كنتُ أفلحُها

أنا وجميعُ أولادي

ولم تتركْ لنا.. ولكلِّ أحفادي

سوى هذي الصخورِ...

فهل ستأخذُها

حكومتكمْ.. كما قيلا!؟

إذنْ

سجِّل.. برأسِ الصفحةِ الأولى

أنا لا أكرهُ الناسَ

ولا أسطو على أحدٍ

ولكنّي.. إذا ما جعتُ

آكلُ لحمَ مغتصبي

حذارِ.. حذارِ.. من جوعي

ومن غضبي!!