شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة تشغيل مصعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات، بما يسهم في سرعة وجودة وتبسيط الإجراءات والخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي.

تتيح المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء محافظات الجمهورية ضمن خدماتها الحكومية المقدمة للمواطنين، خدمة استخراج رخصة تشغيل مصعد، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:

-وثيقة تأمين على المصعد لمدة ثلاث سنوات.

-وثيقة تأمين على العامل لمدة سنة.

-صورة قرار اتحاد شاغلين.

-إقرار من شركة المصاعد بتدريب من يخصصهم المالك لإخراج الركاب من المصعد في حال تعطله بين الأدوار.

-صورة بطاقة الرقم القومي للعامل.

-شهادة مطابقة المصعد للكود المصري.

-ترخيص مزاولة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء.

-صورة الترخيص السابق.

-مستند سداد رسوم إدارة التحسين من المحافظة.

-صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصلي.

-صورة بطاقة الرقم القومي (للمالك أو اتحاد الشاغلين).

-صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والنباء.

-عقد صيانة من إحدى شركات المصاعد.

-شهادة صلاحية المواقع بتوقيع المهندس.

-استمارة التكاليف مختومة من المهندس.

-خطاب من شركة الكهرباء في حالة عدم وجود رخصة تركيب (للمباني القديمة).