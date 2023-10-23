شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جيش الاحتلال: 308 قتلى من الجنود و222 أسيرا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط 308 قتلى من الجنود، ووجود 222 أسيرا في غزة، لافتا إلى أن القوات البرية نفذت غارات محدودة في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 102 فلسطينى من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.