شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولي: إطلاق منصة تمويلية للقطاع الخاص قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق منصة تمويلية للقطاع الخاص قريبا، من أجل تسهيل كل اشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص والحكومة، لافتة إلى أن مشروع مراكز الغذاء الخضراء والتي تنفذ لأول مرة في مصر سيتضمن أسواق جملة من الجيل الثالث، من خلال إنشاء بنية تحتية تقدم خدمات ذات قيمة مضافة.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ستسهم مع الحكومة في تنفيذ أسواق الجملة الأمثل في مصر، قائلة: "تجمعنا نفس الرؤية مع الحكومة" كما أن المشروع نموذجا ناجحا لتعاون القطاعين العام والخاص، وتعزيز ودفع الجهود من خلال الاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ،والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الإثنين مؤتمرا صحفيا لإطلاق ،مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD،وبحضور كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعيه حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف اضافه الي اسواق للمزارعين فضلاً عن مباني إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات وهي ايضاً مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنه وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.