شكرا لقرائتكم خبر عن صالح التويجرى: الهلال الأحمر المصرى يقوم بجهد جبار لمساعدة أهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور صالح التويجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالجهد الجبار الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، لمساعدة أهالي غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقال التويجري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن الهلال الأحمر المصري عضو رئيسي من أعضاء المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر ويقوم بعمل جبار لا يقل أهمية عن عمل الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأضاف "أسجل أشادتي بالعمل الجبار الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري من حيث جمع التبرعات في مصر واستقبال التبرعات التي تأتي من الخارج ووضعها في الشاحنات بالإضافة إلى التنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر والتنسيق مع الجانب الفلسطيني".

وأشار التويجري إلى أنه تم جمع كمية كبيرة من المساعدات لأهالي غزة موجودة على الحدود وفي مطار العريش ولكن الأمر يتوقف على إجراءات إدخالها .. معربا عن تطلعه لنجاح الجهود الرامية لإدخال المساعدات لغزة بكمية كافية لمواجهة الوضع الكارثي بالقطاع .. منوهاً بجهود مصر في هذا الصدد.

وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كان على الحدود مع غزة أمس الأول السبت ووجه من هناك نداءً واضحاً بفتح المعابر وإنقاذ أهل غزة، وأن يكون هناك هدنة إنسانية ، "ونتمنى أن تجد استجابة لدى المجتمع الدولي وإسرائيل".