شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريق جامعة حلوان بالمركز الأول بمسابقة عالمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جامعة حلوان، عن فوز فريق إيناكتس ENACTUS"جامعة حلوان بالمركز الأول مكرر في مسابقة العالمية " 1 Race for oceans للعام 2023 عن مشروعه " PLASEA" والتي شارك بها الفريق بأسم مصر وتم الإعلان على أنهم من الاربعه الاوائل علي مستوي العالم Top four at the world level وتهدف فكرة المشروع إلى تقليل أزمة البلاستيك التي تهدد الصيادين والحياة البحرية من خلال إنتاج منتجات بلاستيكية بديلة من نباتات الأعشاب البحرية.

القاهرة - سامية سيد - *مشروع Cigacycle جامعة حلوان يحصد المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية فى المسابقة المحلية السنوية الخاصة بمنظمة ايناكتس مصر*

وأوضحت جامعة حلوان، أن مشاركة الطلاب فى هذه المسابقة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على تقديم كل الدعم لتشجيع الشباب على تطوير مشاريع مبتكرة تسهم في حماية البيئة وتعزز التنمية المستدامة، معربًا خره بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه فريق جامعة حلوان، موضحا إن هذا الإنجاز يعكس تفوق طلاب جامعتنا وإصرارهم على تقديم حلول مبتكرة لخدمة المجتمع، وحماية البيئة.

وقدم الدكتور السيد قنديل، التهنئة لفريق الجامعة على هذا الفوز الكبير وحثهم على المضي قدمًا في مساهمتهم القيمة في بناء مستقبل أفضل.

وعلى صعيد آخر شارك ايضاً الفريق فى المسابقة المحلية السنوية الخاصة بمنظمة ايناكتس مصر بمشاركة 33 فريق من جامعات مصر، بمشروع استخدام مخلفات السجائر لصناعة منتجات ضرورية، وقد حصلت جامعة حلوان على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بهذه الفكرة .

وتهدف فكرة مشروع "Cigacycle" الى إعادة تدوير مخلفات السجائر إلى 5 منتجات وهم " ورق الإيصالات، ودفاتر الملاحظات، وطارد الناموس، والمبيدات الحشرية، وفلتر المياه"

وبعد 9 أشهر استطاع فريق العمل على الحصول على المركز الثالث والحصول على أكثر من 5 دروع من شركات عالميه مختلفه.

وتعد هذه المسابقات بمثابة منصة تستهدف مساعدة الطلاب من أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة، وتحفز على التنمية المستدامة في مجتمعاتهم المحلية.

وتمت مشاركة الطلاب فى المسابقات تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، الأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي.