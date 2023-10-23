شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: دورات مجانية للفتيات.. وحصر عمالة غير منتظمة جديدة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تابعت تنفيذ الدورات التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 13 متدربة من الفتيات بجمعية البيئة للتنمية الاجتماعية بقرية تنيدة بمركز بلاط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاُ ومبادرة (مهنتك مستقبلك) لتدريب الشباب، بالإضافة إلى حصر وتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الداخلة مدرسة عزب القصر الإعدادية، ومسجد الرحمة، ومبنى التضامن الاجتماعى، ومستشفى الداخلة العام، وذلك تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل و شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة اوبدء مشروعات صغيرة، وكذلك الاهتمام بتكثيف حملات التفتيش لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل داخل المشروعات القومية الكبرى ضمن المنظومة التى أعدتها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة اجتماعاً وصحياً .

واوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ،أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً والاهتمام بتدريب الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد،والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ ، تابعت المديرية تنفيذ الدورات المجانية المقدمة للفتيات من ابناء المحافظة وذلك لتنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع ، بالإضافة إلى قيام وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل القصر ومكتب عمل موط بالداخلة بحصر العمالة غير المنتظمة داخل المشروعات وتسجيلهم ضمن منظومة العمل التى أنشأتها الوزارة لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحة والتأمينية لهم ولاسرهم على مدار العام.