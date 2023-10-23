شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عمانية: موقف عربى موحد بقمة "القاهرة للسلام" يقضى على أوهام الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة "الوطن" العمانية، أن قمة "القاهرة للسلام" لبحث تطورات القضية الفلسطينية ومستقبَل عملية السلام، شهدت موقفًا عربيًّا موَحَّدًا يقضي على أوهام وطموحات كيان الاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري بكلماتٍ واضحة لا تقبلُ اللَّبس ولا التأويل، لافتة إلى تلك الموافق العربية المتوافقة بحاجة إلى مفاعيل على الأرض لكَيْ يكُونَ لها دَوْرٌ مُهمٌّ وحازم في التأثير على المواقف العالَمية المختلفة.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الاثنين، أن تلك المواقف العالمية المختلفة، باتت مطالبة الآن، بضرورة وقف هذا العدوان الهمجيّ، وفتح ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، ووقف الهجمات الإرهابية التي يشنها قطعان المستوطنين على فلسطينيي القدس والضفة الغربية، والبدء الفوري في مفاوضات حل النزاع، منطلقة من القرارات الأممية المُلزِمة التي تُحقق تطلُّعات الشعب الفلسطيني في إقامة دَولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل أراضيه، وإعادة كامل الحقوق الفلسطينية المنهوبة، وعلى رأسها حقُّ العودة، وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن قمة "القاهرة للسلام"، والتي شهدت حضورًا عربيًّا ودوليًّا واسعًا، عقدت في توقيت شديد الحساسية وفي ظرف بالغ الخطورة، حيث يتواصل العدوان الهمجي الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي على قِطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، لافتة إلى أن الرئاسة المصرية أكدت بشكل صريح عدم القبول بالتهجير الذي يعني في الأساس تصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن الموقف العُماني جاء حازمًا حيث أعلنت سلطنة عُمان عن رفضها القاطع للتصعيد العسكريِّ الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعوتها إلى تحمل المُجتمع الدوليِّ مسؤولياته في وقف هذه الحرب والعودة إلى منطق العقل والسلم في تحقيق غايتنا المنشودة نحو السلام العادل والشامل، بالاستناد إلى القانون الدولي، وإعلانها دعم الجهود الإقليمية والدولية والحرص على وقف نزف الدماء بصورة فورية، وحماية المدنيين والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية العاجلة والغذاء إلى المتضررين في قطاع غزة، واستئناف عمل إمدادات الكهرباء والمياه والوقود.