شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات لمديرى الإدارات العامة والأجهزة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بحركة تنقلات لمديرى بعض الإدارات العامة بديوان عام المحافظة، وذلك بهدف خلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي والتدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف أيمن عاشور فرحات قائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات والبوابة الإلكترونية، وعصام محمد أبو العلا السيد قائم بعمل رئيس الجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات المرافق، وعزه أحمد حافظ وهدان قائم بعمل مدير الإدارة العامة للسياحة ومنسق منصة أيادى مصر، ومحمود زين العابدين أحمد القلا قائم بعمل مدير عام الإدارة العامة للاتصال، وعلاء الدين أبو زيد عبد الحميد قائم بعمل رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وكلف محافظ الجيزة مديري الإدارات الجدد بالسعي نحو رفع كفاءة العمل والتعاون بجدية كفريق واحد من أجل هدف واحد وهو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.