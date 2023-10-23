على مساحة 100 فدان بالإسماعيلية.. تفاصيل إنشاء أول مراكز الغذاء الخضراء على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مراكز الغذاء الخضراء تهدف إلى تعزيز سلسلة القيمة المضافة للسلع والمنتجات والحد من الخسائر "الكمية والنوعية" للمنتجات الغذائية.

وأضاف عشماوي أن ذلك يؤدي إلى زيادة توافر المنتجات على مدار العام، وبالتالي تحسين وضبط الأسعار من خلال زيادة إتاحة المنتجات وإرساء مبادئ المنافسة والشفافية في التداول من خلال هذه المراكز، وأنه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمشاركة مع القطاع الخاص تقرر إنشاء المركز الأول على مستوى الجمهورية في محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان؛ وهو يمثل موقعًا استراتيجيًّا على مقربة من الموانئ البحرية الرئيسية في مصر، بالإضافة إلى مناطق الزراعة الرئيسية "الدلتا"، وكذلك مناطق الاستهلاك.

ونوه مساعد أول وزير التموين بأن مركز الإسماعيلية للأغذية الخضراء يُعد نظامًا بيئيًّا متكاملاً لتسهيل أنشطة المزارعين وتجار الجملة والخدمات اللوجستية لكل أنواع الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن.. وغيرها من السلع الطازجة، ويعمل وَفق معايير الرقابة الصحية ونظم الجودة العالمية .

جاء ذلك خلال عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًّا لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبحضور كليمانس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة، وتضم من ضمن عناصرها أسواقًا للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وعنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف، وأسواقًا للمزارعين، فضلاً عن مبانٍ إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي، وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات؛ وهي أيضاً مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وآمنة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية؛ لتُسهم في توفير السلع الغذائية.