انتقادات بالشيوخ لغياب وزراء الحكومة عن جلسة مناقشة صناعة الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

انتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ، غياب وزراء الحكومة عن حضور الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير الأسمدة الكيماوية اليوم.

وتضامن معهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس مؤكدا أن أهمية الجلسة كانت تحتم ضرورة حضور الوزراء المعنيين للمناقشة.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلسة العامة اليوم قائلا: بالأمس حضر وزير التجارة والصناعة واليوم يحضر معنا نائب وزير الزراعة.



واستطرد وزير شئون المجالس النيابية قائلا: وزير الزراعة كان ملتزم بحضور الجلسة البرلمانية اليوم، ولكنه فوجئ بتكليف من رئيس مجلس الوزراء لمرافقة أحد وزراء الدول الأفريفية وهو موجود في التكليف حاليا.