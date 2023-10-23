بالصور.. تدشين معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بأستراليا من متحف الحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

انطلق منذ قليل، مؤتمر صحفي حول افتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي تنطلق محطته الرابعة في أستراليا.

ويحضر المؤتمر وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري والمدير التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور أحمد غنيم ومنظم المعرض.

وبدأ المعرض رحلته في هيوستن ثم سان فرانسيسكو عام 2022، ثم أقيم في باريس، ويستمر في سيدني حتى الخريف المقبل، ومن المتوقع أن يجذب عددا كبيرا من الزوار على غرار المعرض الذي أقيم لتوت عنخ آمون الذي جذب 1.4 مليون زائر.

وحكم رمسيس الثاني 66 عامًا وكان مسؤولاً عن بناء المعالم الأثرية العظيمة مثل برج معبد الأقصر، وجزء من معابد الكرنك، ومعبد في أبيدوس ومعبد أبو سمبل في النوبة كما توفي عن عمر يناهز التسعين عامًا واشتهر أيضًا بتزوج العديد من الزوجات الملكيات، بما في ذلك الملكة نفرتاري.

ومن بين الكنوز المعروضة "التابوت الملكي" الذي له مكانة كبيرة ومصنوع من خشب الأرز ومطلي باللون الأصفر ويمثل "الملك بهيئة آدمية" والذي وافقت على نقله السلطات المصرية إلى فرنسا، بشكل استثنائي، لعرضه ضمن هذه القطع الفرعونية، تقديرا لجهود العلماء الفرنسيين الذين قاموا بمعالجة مومياء رمسيس الثاني من الفطريات عام 1976، كما يضم المعرض قطعا أثرية ثمينة، من بينها مجوهرات من الذهب والفضة والتماثيل والتمائم، ويقدم للزوار أيضا تجربة غامرة للتجول في معابد أبو سمبل واستكشاف قبر الملكة نفرتاري عبر تقنية "الواقع الافتراضي".