السماد متربط بالأمن القومي الغذائي.. طلب برلماني بتحويل دعم الفلاحين إلى نقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، بأهمية تحويل الدعم إلي نقدي للفلاحين لدعمه بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال الجلسة لمُخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وأكد النائب أشرف أبو النصر، أهمية السماد نظرًا لأنه ينعكس على ملف مهم متربط بالأمن القومي الغذائي، مشيرًا إلى أن المشكلات العالمية المتعلقة باقتصاديات العالم تدفعنا نحو الاهتمام بملف السماد والنهوض به.

وأشار أبو النصر إلى أن الدولة المصرية توجهت نحو الاهتمام بمصانع السماد، وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع للأسمدة بالسويس وتحديدًا في العين السخنة.

وطالب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، بتسعير الغاز الطبيعي أقل من السوق العالمية؛ من أجل تحقيق التنافسية في صناعة الأسمدة، وفي الوقت نفسه أعلى من السعر الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء استكمال مناقشة دراسة صناعة الأسمدة في مصر.

واقترح النائب توجيه الفارق لدعم مباشر للفلاح من الجمعيات الزراعية، قائلًا: "مع تعديل الدعم ليكون ماديًّا وإعادة النظر في توجيه الدعم ليصل للفلاحين".

وطالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في تسعير الغاز الموجه من الحكومة لمصانع الأسمدة، مؤكدًا أن سعر الغاز يؤثر على تكلفة الإنتاج التي يتأثر بها الفلاح والمستهلك النهائي.