ضبط عاطل بالإسكندرية لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام (عاطل- مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار في الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (3130 عبوة محدثات صوت وشماريخ مختلفة الأشكال والأحجام).

بمواجهة المتهم أقر بقيامه بالإتجار في الألعاب النارية مجهولة المصدر بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها.